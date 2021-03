Olaf Bellmann

Dipl. Betriebswirt (VWA) Über 20 Jahren Erfahrung im Börsenhandel. Meine Leidenschaft gehört den Hebelprodukten. In meinen Wikifolios trade ich daher sehr kurzfristig und mit einer von mir über viele Jahre entwickelten Handelsstrategie. Ich handle auch sogenannte CFD (Contracts for Difference oder Differenzkontrakte) bei entsprechenden Brokern. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Hebelprodukten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre