Dr. Alexander Hillebrand

Viele Anleger kommen in Bullenmärkten zum ersten Mal in Kontakt mit der Börse. Bei mir war es der Bullenmarkt der späten 90iger Jahre und wie bei vielen Beginnern endete der erste Kontakt mit einem Reinfall. Das Interesse war jedoch geweckt und vor allem die Suche nach den Voraussetzungen für kontinuierlichen Erfolg an den Kapitalmärkten beschäftigt mich seitdem. In den folgenden Jahren habe ich mich besonders mit behavioral finance, Individual- und Massenpsychologie beschäftigt. Insbesondere letztere ermöglichte es mir von der Krypto-Manie zu profitieren. Seit einiger Zeit liegt mein Fokus jedoch auf regel- und systembasierten Handelssystemen, denn viele legendäre Trader haben bewiesen, dass so beständiger Erfolg an den Kapitalmärkten möglich ist. Einige Trader und Autoren, die mich in meiner Denk- und Handelsweise beeinflusst haben: Mark Douglas, Jesse Livermore, Dr. Alexander Elder, Van K. Tharp, Mark Minervini, Michel Covel, Turtle Trader, Nicolas Darvas, Mark Ritchie II, William O`Neil mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre