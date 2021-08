Sehr geehrte Anleger*innen, ich bin achtzehn Jahre jung, beschäftige mich seit mehr als zwei Jahren mit der Geldanlage. Ich lasse meine Persönlichkeit und Kreativität sehr in den Tradingprozess einfließen, da ich die Stellung vertrete, dass die Geldanlage oftmals subjektiv ist. In den vergangenen zwei Jahren habe ich aus einigen hundert Euro einen hohen fünfstelligen Betrag erwirtschaftet und täglich an meinem Risikomanagement, Analyseprozess und vor allem der Disziplin gearbeitet. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre