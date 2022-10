Maren Federmann

Mein Interesse für die Geldanlage in Aktien und Finanzprodukte wurde durch meine Tätigkeit in der Finanzbranche geweckt. Zunächst startete ich meine private Anlage mit der Motivation der Altersvorsorge, wobei ich sehr sicherheitsbewusst agiere. Gleichzeitig faszinieren mich aktuelle Entwicklungen und Megatrends der Zukunft und ich sehe große Potenziale in der Technologiebranche. Neben der risikoscheueren Anlage zum Zwecke der Altersvorsorge möchte ich die Technologietrend von morgen nicht unberücksichtigt lassen. Die Welt ist im ständigen Wandel und damit muss sich auch die eigene Anlage ständig wandeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre