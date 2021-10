So richtig wurde ich während der Finanzkrise 2008 auf die Börse aufmerksam. Seit dieser Zeit habe ich mich mit Fachliteratur und aktiven Aktienhandel mit den Marktgeschehnissen vertraut gemacht. Ich investiere in Trends, Hot-Stocks und seit kurzen in Wikifolio-Zertifikate. Dabei habe ich immer den Chart im Auge und analysiere mit den gängigsten tools. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre