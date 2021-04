Hannes Tolazzi

Schon seit meiner frühen Jugend beschäftige ich mich mit den internationalen Finanzmärkten. Habe Hunderte Bücher, die sich mit dem Thema befassen, gelesen und meine Faszination ist immer mehr gewachsen. Vor zwanzig Jahren fing ich an, mit meinem privaten Vermögen an der Börse zu handeln. Durch die harte Schule des Versuchs und Irrtums, durch die ich gegangen bin, konnte ich meine eigene Strategie entwickeln. In den letzten zwei Jahrzehnten handelte ich mit Aktien, Futures Kontrakten und Optionen. Am meisten fasziniert mich aber der Aktienmarkt, bei dem ich nun schon länger meine eigene Strategie erfolgreich einsetze. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre