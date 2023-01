Michaela Konrad

mehr anzeigen

Ich handle seit 1998 als Privatanleger mit Aktien, Fonds, Zertifikaten aller Art und diversen gehebelten Derivaten. Meine Erfahrungen mit risikoärmeren Anlagen wie Anleihen, Schatzbriefe etc reichen bis in die 80er Jahre zurück. Durch mein BWL Studium habe ich den Bezug zum Aktienmarkt herstellen können und erkannt, dass ich für eine entsprechende Rendite gerne auch ein gewisses Risiko in Kauf nehme. Ziel ist immer die Maximierung des Gewinns. Tradingerfolge gibt es viele... Thiel Logistik am neuen Markt und der rechtzeitige Ausstieg daraus, die damals (erfolgreiche) Zeichnung von Infineon Aktien und der Verkauf der zugeteilten Scheine mit einer Performance von nahezu 100% waren erst der Anfang. Es folgten regelmäßig Investments mit einer Performance von 100% und mehr. Letzendlich konnte ich mein Depot auch mit hochspekulativen Optionsscheinen durch konsequentes Money Management bislang vor größeren Verlusten bewahren. Nun, Anfang 2013 halte ich den Markt für aussichtsreich. Die Eurokrise dürfte eingepreist sein, es geht bergauf, überall. Der Dax wird früher oder später sein ATH toppen. Dennoch sollte man auf der Hut sein, die Euphorie im Zaum halten und einen kühlen Kopf bewahren. Kommentar, Jan. 2014: Meine Einschätzung Anfang letzen Jahres war gar nicht so verkehrt. Das ATH haben wir gesehen, der DAX notiert bei round about 9500 Punkten und die Stimmung ist gut. Konjunktur, Wirtschaft und Politik lassen mich hoffen, dass es noch ein Weilchen so weiter geht. 10000 Punkte denke werden wir im Jahresverlauf sicherlich noch auf der Anzeigetafel sehen. Grundsätzlich sind meine wikifolios mittelfristig ausgelegt, Umschichtungen werden nicht an der Tagesordnung sein. Dennoch wird täglich das Marktgeschehen und die Nachrichten zu den Werten geprüft und nach lukrativen weiteren Investments gesucht. Ab und an werde ich über die Kommentarfunktion meine aktuelle Einschätzung zu den Werten veröffentlichen. Hinweis gemäß §34b WpHG: Ich handele regelmäßig in meinem eigenen Depot mit den in diesem wikifolio befindlichen Finanzinstrumenten und besitzte eventuell Positionen in den genannten Papieren. Wer mit mir in direkten Kontakt treten möchte, oder Fragen zu einem meiner wikifolios hat, kann dies gerne über meine Facebookseite https://m.facebook.com/mySocialTrading tun, ich freue mich über eure Anfragen.