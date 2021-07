UnderValueStar

Mit dem Einstieg über Aktien-Sparfonds bin ich nun seit über 10 Jahren immer intensiver im Investment-Space unterwegs. Hier habe ich besonders viel Wissen und Erfahrungen (gute wie schlechte) beim Handeln von CFD-Produkten gesammelt. Auch bin ich seit Jahren erfolgreich im Bereich der Kryptowährungen unterwegs, was auch im Wikifolio Berücksichtigung findet. Bei der Auswahl meiner Werte für das Wikifolio bediene ich mich erlernter Chart-Technik, fundamentalen Analysen und vorliegenden Volumen-Profilen, um geeignete Ein- und Ausstiege festzulegen. -------- Hinweis: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist außerdem daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Der Trader übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Trader, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre