Thorsten Niehaus

Ich investiere seit 1997 in Aktien und habe mein erstes Geld am Neuen Markt verdient. Selbstverständlich nicht, ohne einen Teil der Gewinne nach Platzen der Blase als Lehrgeld wieder abzugeben. Bekanntlich ist der Vorteil von Fehlern die man in jungen Jahren macht, dass man viel Zeit hat, das dabei Gelernte in der Praxis anzuwenden. Zusätzlich habe ich mir mein theoretisches Rüstzeug in einem Diplomstudium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkten Finanzen, Controlling und Rechnungswesen geholt. Im Laufe der Zeit habe viele unterschiedliche Markt- und Unternehmenssituationen kennen gelernt, und Schlüsse daraus gezogen. In 8 von 10 Jahren seit 2011 war meine persönlichen Jahresperformance besser als die des DAX 30. Schwerpunkt der Aktieninvestitionen von VaGroInvest bilden Unternehmen, die nach Value- sowie gleichzeitig nach nach Growth-Kriterien attraktiv bewertet sind. D.h. es steht (nach sorgfältiger Value-Analyse) die aktuelle Marktkapitalisierung in einem attraktiven Verhältnis zur fundamentalen Situation (KGV, Kurs/Cash-Flow, Kurs/Buchwert, inkl. Sondereffekten, Verschuldungsgrad, Liquiditätssituation, Managementstärke, bisherige Prognosegüte). Gleichzeitig zeichnet sich für das Unternehmen kräftiges Wachstum ab (Growth-Ansatz), welches im aktuellen Börsenkurs noch nicht eingepreist ist (Wachstumstrend, erwartetes Branchenwachstum, überlege Marktstellung und Produkte, hohe Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber, Preissetzungsmacht). Durch die Kombination von Value- und Growth-Ansatz möchte VaGoInvest die Chancen verdoppeln und das Verlustrisiko minimieren. Bei der Aktienauswahl verfolgt VaGoInvest darüber hinaus folgende Dos und Don'ts: - "If you panic, panic first!" - Wenn sich die Märkte in heller Aufregung befinden, verkaufe ich nicht zu schlechten Kursen sondern denke eher an den Wiedereinstieg - "If you hype, hype first!" - Ich versuche Trends vor der großen Masse zu entdecken und zu nutzen. Sobald der Goldrausch Fahrt aufgenommen hat, 'suche ich nicht mehr selber nach Gold' (kaufe also keine überteuerten Hype-Aktien) sondern 'verkaufe Schaufeln und Ausrüstung an die Glücksritter' (d.h. investiere in Unternehmen aus der zweiten Reihe oder in Lieferanten von Vorproduktion für die Hype-Industrie, z.B. Anlagenbauer oder spezielle Rohstofflieferanten) - "Unternehmensmeldungen sind vielfach wie Laternen am Hafen. Sie dienen betrunkenen Seeleuten eher zum Halt als zur Erleuchtung" - ich schaue mir nicht nur die Zahlen an, die mir die Unternehmen präsentieren, sondern v.a. auch das was sie lieber nicht in den Vordergrund rücken möchten. So mache ich mir ein realistisches Bild, auch wenn ich dabei zu anderen Schlüssen komme, als das Unternehmen gerne hätte - "ein Börsengang/ Kapitalerhöhung zur richtigen Zeit hat schon so manchem aufs Pferd geholfen, der nicht richtig reiten kann" - Start-ups erhalten vielfach sehr viel Kapital bevor sich herausstellt, ob sie jemals mit ihren Produkten Erfolg haben werden. Teilweise findet man eine endlose Kette von Kapitalerhöhungen (und Verwässerung der Alt-Anteile) vor, die immer wieder durch gut kommunizierte 'Pseudo-Erfolge' und angebliche Durchbrüche möglich gemacht werden. Ich investiere in junge Unternehmen die gezeigt haben, dass sie das 'Tal des Todes' erfolgreich durchschreiten können -"Dem Bankier gegeben sei dieser Rat: Kein Geld leih' dem, der's dringend nötig hat" - genauso verfahre ich mit der Bereitstellung von Eigenkapital in Form von Aktien, schließlich hätte ich meinen Einsatz gerne zurück, inkl. Rendite - "Der Fantast verleugnet die Wahrheit vor sich, der Lügner nur vor andern.“ - wenn diese beiden Charaktere aufeinandertreffen, können kurzzeitig unrealistisch hohe Bewertungen zustande kommen, bevor es unweigerlich wieder herunter geht. Davon halte ich mich fern - "Spekulaten sind Berufs-Optimisten, die übertrieben positive Erwartungen verbeiten und hoffen, dass diese nicht morgen sondern erst Übermorgen enttäuscht werden." - ich spekuliere nicht sondern investiere in Werte mit Substanz - "wichtigstes Körperteil für erfolgreiche Aktieninvestitionen ist neben Hirn und Herz der Hintern" - Ich investiere langfristig. Wer gute Aktien früh erkennt, muss warten, bis der Markt mit einer höheren Bewertung nachzieht - "Analysten flirten mit Aktien, Investoren sind mit ihnen verheiratet" - diese Börsenweisheit mache ich mir zu eigen und werde entsprechend verantwortungsvoll mit den anvertrauten Investmitteln umgehen mehr anzeigen

