Andreas Goertz

Langjährige private und berufliche (Risikomanagement) Erfahrung mit Wertpapieren. Ich habe knapp 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Zu meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich eine Zusatzausbildung als Investmentanalyst absolviert. Aus meiner Sicht ist eines der größten Probleme aktiv gemanagter Fonds, dass sie auf Grund der meist gegebenen starken Benchmarkorientierung kaum in der Lage sind, dauerhaft außerordentliche Ergebnisse zu erzielen. Mein Anspruch ist es, in meinen Wikifolios Strategien zu verfolgen, welche sich - aus unterschiedlichen Gründen - für Fondslösungen nicht eignen, aber sehr wohl lohnenswert sein können. Hierbei spielen benchmarkfreie Aktienstrategien ebenso eine Rolle wie bestimmte Themenstrategien, echte Multi-Asset-Ansätze, oder Überlegungen zum Aufsetzen eines Hedge-Portfolios, um in Crashphasen zu profitieren. Nach längerer Pause, die vor allem beruflich bedingt war, starte ich nun (August 2020) erneut. In der Vergangenheit hatte ich diverse Wikifolios, die teilweise einen experimentellen Tradingcharakter hatten, das ging mitunter gründlich schief. Diejenigen Wikifolios, in denen ich effektiv reine Aktienstrategien gefahren bin, haben jedoch durch die Bank nach meiner Auffassung gut funktioniert. Von daher erfolgt der Neustart ausschließlich mit reinen Aktien-Wikifolios. mehr anzeigen

