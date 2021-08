Robert Schwimmbeck

Erfahrung mit Wertpapieren habe ich seit ich im Jahr 2000 meine ersten Aktiensparpläne gekauft habe. Meinen Anlagestiel fußt auf zukünftigen Trends. Hier die Aktien zu finden, die einerseits eine solide Basis darstellen und andererseit outperformen, stellt den Ansatz meiner Bemühungen dar. Aktien kaufen und behalten solange sich die fundamentalen Gegebenheiten für die Aktie nicht ändern, sind meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Meine Hebelprodukte sollen lediglich besonderes Chancen verwirklichen oder als Absicherung dienen und nicht über 5 % des Portfolios ausmachen. Falls ich ein Hebelprodukt ins Portfolio kaufe, ist dies meinst als Versicherung in bärischen Phasen für das Depot gedacht. Beim Kauf eines Hebelproduktes wird bereits festgelegt wie weit sich diese auch in die "verkehrte" Richtung entwickelt darf, bevor ein Stopp es vom Markt nimmt (z.B. max. 5 - 10 % Verlust mit diesem Hebelprodukt). Hebelprodukte sollen grundsätzlich eher zur Absicherung des Portfolios gekauft werden oder um besondere Chancen die sich am Markt ergeben zu ergreifen. Eine Barreserve von mindestens 10 bis 25 % wird unter normalen Umständen angestrebt um kurzfristige Absicherungen zu tätigen oder Positionen aufzustocken sollten sich besondere Umstände ergeben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre