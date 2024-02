Werdegang in Kürze: - ausgebildeter Bankkaufmann, weitergebildeter Bankfach- und Betriebswirt - Bachelor of Science im Studiengang Finance Seit 2014 in der Finanzbranche tätig. Seit 2017 in der Wertpapierberatung von vermögenden Privatkunden tätig. Seit 2023 in der Wertpapierberatung im Private Banking tätig. Interessen und Anlagephilosophie: Ich bin kein Fan davon, sein Vermögen so investieren zu wollen, dass die Rendite maximiert. Vielmehr macht es mir Spaß, Anlagestrategien auszuarbeiten, die mit einem vertret- und kalkulierbarem Risiko eine adäquate Rendite über Inflationsniveau erwarten lassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Investoren zählen Graham, Buffet und co weniger zu meinen Vorbildern. Stattdessen hat mich die Literatur rund um das Faktor-Investieren inspiriert, vor allem die Faktoren Momentum und Low Volatility. Werdegang in langer Form: In den ersten 1 bis 1,5 Jahren meiner 2014 gestarteten Bankausbildung konnte ich mit dem Thema Wertpapier nur wenig anfangen - mir fehlte einfach etwas der Bezug dazu. Doch nachdem ca. 2/3 meiner Ausbildungszeit vergangen war, packte mich das Thema dann doch und mein Interesse für die Kapitalmärkte- und Anlagen wuchs weiter und weiter. Aufgrund meiner sehr gut abgeschlossenen Ausbildung landete ich wenige Monate später im Traineeprogramm zum Wertpapierberater. Während der Traineephase schloss ich meinen Bankfachwirt ab. Nach ca. 1,5 Trainee-Zeit übernahm ich eine feste Stelle als Wertpapierberater für vermögende Kunden und begann meinen Bankbetriebswirt, den ich mit Erfolg abschloss. Anschließend folgte ein Bachelorstudium im Bereich Finance (Abschluss mit 1,4). Im Laufe des Jahres 2023 stieg ich zum Wertpapierspezialist im PrivateBanking auf. . mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre