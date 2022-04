Ich handele seit mehreren Jahren am internationalen Aktienmarkt mit Hilfe von Aktien oder Derivaten. Hierbei steht im Mittelpunkt durch angepasstes Riskmanagement die Performance bei gleichzeitiger Sicherheit zu optimieren. Heißt in guten Marktphasen wird das Risiko hoch gefahren, in schlechteren nach unten. Zum Ausgleich werden zeitgleich auch in kleinen Zeitsegmenten Indizes gehandelt. Hierbei spielt die technischer Chartanalyse stets eine Fundamentale Rolle. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre