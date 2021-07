Werner Adam

Es begann vor 15 Jahren mit einem Börsenspiel. Wie das manchmal so ist bei Anfängern gewann ich - virtual - eine Menge Geld. Angefixt dadurch, begann ich das gleiche Spiel real. "Natürlich" mit Verlust. Ich kaufte und verkaufte zu früh oder zu spät, verdaddelte so einiges an Geld und sah das als Lehrgeld an. Derweil zog ich mich in mein Kämmerlein zurück, studierte das Auf und Ab der Börse, lernte viel über Charts und auch Indizes und stieß dabei auf sogenannte Aristrokraten- und Champions-Aktien, also Aktien, deren Kurse mindestens ein Jahrzehnt mit guten Steigerungen stetig und mit weniger Volatilität als andere Werte gen Norden zogen. Ich mischte mir zur Risikostreuung 10 - 15 von diesen Burschen aus einigen Branchen. Den Schwerpunkt legte ich als Technik- und Umweltfreak und da ich wie auch der Philosoph R.D.Precht der Meinung bin, dass immer mehr Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, auf Neue Technologien. Mit einem solchen Körbchen begann ich die Nachverfolgung am 3.1.2020. Und freue mich, das es geklappt hat. Trotz Coronakrise ist mein Aktienkorb bis jetzt (seit 2.1.20) um ca. 48% gewachsen. Zugegebenermaßen wären es ohne den Glücksgriff TESLA (ca.500%) nur gut zwanzig Prozent Steigerung gewesen. Tesla gehört streng genommen nicht zu den Champions, da die Firma zu jung ist, um 10 Jahre Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen vorweisen kann. Ich glaube aber an den Erfolg der Elektromobilität, zumindest bis die Wasserstoff-Technologie konkurrenzfähig ist, denn hier ist Speicherung und Beladung (tanken) wesentlich nachhaltiger möglich als mit dem jetzigen Strommix. Aus Sonne und Wind lässt sich genug Energie erzeugen, nur leider nicht immer dann, wenn man sie braucht. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität