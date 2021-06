Waldemar Witt

Hallo Ich heiße Waldemar, bin Anfang 30 und Mechatronik-Ingenieur. Mein erster Depot habe ich 2014 eröffnet und bin seit dem an Aktien- und ETF-Handel interessiert. Meine Interessen liegen in Nachhaltigkeitstechnologien. Das CO2 dass in Jahrmillion in fossilen Energieträgern eingespeichert wurde, wurde in den letzten hundert Jahren wieder freigeben. Die Auswirkungen sind jetzt schon spürbar und werden auch in Zukunft weiter zunehmen. Daher will ich auch in den Megatrend Nachhaltigkeit investieren. Darunter fallen Erneuerbare Energien, Speichermethoden (insbesondere Wasserstoff) und auch Ressourcenoptimierung. Ich freue mich in der Community meine Ideen zu teilen und auch den Input anderer Anleger zu bekommen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre