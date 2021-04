Werner Holzner

40 Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit und Mitarbeiterführung. Erfahrungen im Forexhandel, Aktienhandel, ETFs, ETCs und Kryptos. Basiskenntnisse im Optionshandel. Daytrader. Langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, Investmenterfahrungen in Europa, Südamerika und Mittelamerika. Finanzielle Unabhängigkeit mein Ziel und meine Leidenschaft. Wenn du für ein Thema brennst ist es nicht mehr dein Job sondern deine Leidenschaft... Ich LEBE meinen TRAUM.... Netzwerke und besonders Mindset ist ausschlaggebend für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Ich bin ein Adler und liebe Geld.. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre