Maxime Royes

Hallo, mein Name ist Maxime und ich freue mich, dass du den Weg zu meinem wikifolio gefunden hast! Selbst investiere ich seit sechs Jahren an der Börse. Aufgrund der Anreizproblematik in der konventionellen Anlageberatung bin ich davon überzeugt, dass der selbstständige Vermögensaufbau der sicherste und zugleich renditestärkste Weg ist. Mein Anlagefokus liegt auf der Auswahl von Einzelaktien, weltweit, überwiegend im Bereich der Nebenwerte. Schwerpunktmäßig konzentriere ich mich bei Analysen auf Industrien der Old Economy, nachhaltige Unternehmen sowie Immobiliengesellschaften. In letzteren beiden Bereichen hat mir besonders mein Studium dabei geholfen ein profundes Wissen in den jeweiligen Märkten aufbauen zu können. Über meine wikifolios will ich dir deshalb mein Wissen zu Aktienmärkten und- Auswahl über Aktienanalysen weitergeben, damit du bei dieser Anlagemöglichkeit fundiertere Entscheidungen treffen kannst sowie Chancen und Risiken besser einschätzen kannst. Da mir Transparenz sehr wichtig ist will ich dich zudem über aktuelle Entwicklungen in wikifolio auf dem Laufenden halten. Über mich: Nach einem Bachelorstudium in den Umweltwissenschaften in Lüneburg hat es mich für ein Anschlussstudium nach Regensburg gezogen. Dort absolviere ich derzeit einen BWL-Master mit Finanz- und Immobilienschwerpunkt. Mein Investmentwissen habe ich neben dem Studium mithilfe von Autoren wie Warren Buffet, André Kostolany, Jim Rogers oder Nassim Taleb aufgebaut. Bei der Anlage verfolge ich eine antizyklischen Ansatz, der sich strategisch überwiegend am Value-Investing orientiert. Teil mir auch gerne mit, wenn du dir eine nähere Beleuchtung bestimmter Aspekte, z. B. bei den Aktienanalysen, wünscht, dir etwas unklar ist oder dich sonstige Inhalte interessieren, über die ich in wikifolio berichten kann. mehr anzeigen

