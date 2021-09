Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Geld, Geld anlegen, investieren. Mich treibt der Gedanke an finanziell unabhängiger zu werden, aber mich trotzdem in einem abgesicherten Umfeld zu bewegen. So habe ich schon in frühen Jahren beschlossen Immobilien zu erwerben und auch erworben. Mittlerweile habe ich die Erkenntnis erlangt, dass man relativ einfach an den Erfolgen in der Wirtschaft teilhaben kann indem man in diese investiert. Ich sage immer: Unternehmer sind Unternehmer geworden, weil Sie eine Idee hatten und den Antrieb haben Gewinn zu erzielen. Daran möchte ich mich als Investor beteiligen und davon profitieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre