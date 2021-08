Dennis Freihöfer

Ich interessiere mich schon viele Jahre für das Börsengeschehen, hatte ein paar nette Gewinne aber auch viele Niederlagen. Ich mache das hier, weil ich etwas gutes Aufbauen möchte an dem auch Personen daran teilhaben können, die nicht soviel Erfahrung mit dem Börsengeschehen haben. Die normalen Zinsen von Banken sind lausig und man kann am besten was mit Aktien reißen. Da ich selber keine 100k € auf dem Konto habe, möchte ich hier so handeln als wäre es so. Normalerweise trade ich mit sehr viel Risiko, "All in and nothing" :D Bei meinem Wiki "Advent Burger" möchte ich das nicht so machen. Es soll breit gestreut sein und viel mit Optionsscheinen gearbeitet werden, auf Aktien mit guten langfristigen Aufwärtstrends. Die Scheine sollen dabei auch eine lange Laufzeit haben. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität