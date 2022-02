Hallo, meine lieben Mitbörsianer, mein Name ist Markus Wolf (Baujahr: 1986) und ich kann euch leider keine gute, spannende Geschichte über meine Vita erzählen, wie das viele andere hier in dieser Community tun und denen ich ihren Erfolg aber trotzdem vom ganzen Herzen gönne. Also Geschichten aus der langweiligen Bankkauflehre, einem aufregenden Studium der BWL oder der Mathematik mit einem herausfordernden Praktikum bei einer Investmentbank im Anschluss. Bei mir hat es bedauerlicherweise schulisch nicht bis zum Abi gereicht. Ungünstigerweise war ich als Kind oft viel zu unkonzentriert, um den Ausführungen meiner Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag richtig zu folgen. Jobtechnisch reichte es bei mir nur bis zum Industriemechaniker. Eine Berufsausbildung, die ich (im Alter von 16 bis 20) vom Anfang bis zum Ende durchzog, obwohl sie mir keinen Spaß machte. Und auch sonst habe ich es in der Freien Wirtschaft nicht sehr weit gebracht. Ich kann manchmal nicht so gut mit Menschen, weil ich ein wenig autistisch bin wie Michael Burry. Den Spaß und die Anerkennung, die ich im Berufsalltag nie dauerhaft erleben konnte, suchte und fand ich in der Kunst. So habe ich z. B. mal einen Roman aus dem Genre allgemeine Belletristik veröffentlicht und stehe des Öfteren mit kleineren Stand-up-Nummern auf Comedy-Bühnen oder füttere fleißig meinen zweiten Instagram-Account, wo es nicht um mich, sondern um meine Fotografie geht. Aber das Schöne ist ja, an der Börse geht es nicht darum, wer du bist, – wo du herkommst, wer deine Eltern sind oder was du schon erreicht hast. Weder dein erreichter oder nicht erreichter Bildungsgrad noch deine ethnische Herkunft oder dein Geschlecht spielt hier eine Rolle. Sogar deine persönlichen Meinungen und alle deine Vorlieben sowie dein Glaube und deine politische Einstellung ist dem Markt völlig egal. Denn seit dem Jahr 2017 (dem Jahr, an dem ich das erste Mal in meinem Leben richtig mit meinem Geld an die Börse ging), erfreue ich mich mit stetig wachsenden Wissen und Begeisterung an meinen immer größer werdenden Dividenden-Einnahmen und Trading-Gewinnen. Wenn ich meine Anlage-Strategie in einem einzigen Satz zusammen fassen müsste, dann wäre das der Folgende: Ob nun Value oder Growth, an der Börse muss man die Feste feiern, wie sie fallen und die Gewinne dort mitnehmen, wo sie entstehen. (Letzte Bearbeitung am 01. Februar 2022) mehr anzeigen

