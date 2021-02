Frank Böhmert

Die ersten Anteile an einem Aktienfonds erwarb ich im Jahr 2000. Durch die Weltfinanzkrise 2007 wurde mein Interesse an Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien geweckt und ich begann dann 2008 darin zu investieren. Auf erfolgreiche Geschäfte folgten auch schmerzhafte Rückschläge, aus denen es galt zu lernen. Ein 2014 abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften lässt mich ökonomische Zusammenhänge verstehen und betriebswirtschaftliche Auswertungen und Kennzahlen nutzen. Da liegt es auf der Hand, dass hier der fundamentale Ansatz zur Auswahl geeigneter Investitionsobjekte zur Anwendung kommt. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität