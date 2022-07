Privat habe ich mich schon länger mit der Börse befasst. Entsprechend habe ich den Großteil meiner Ersparnisse langfristig dahingehend investiert. Da in meinem Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis noch niemand einen Kontakt zur Börse hatte und falls ja, dann höchstens in Form von aktiv gemanagten Fonds über Versicherungen, konnte ich meine Erfahrung darin nur spärlich mit anderen Personen teilen bzw. hatte keinen guten Mentor finden können. So war ich gezwungen, mir alle Informationen rund um die Börse und den Handel mit Aktien und Co. selbst beizubringen, was ich allerdings nicht belastend empfand, da mich die Thematik interessiert hatte und weiterhin noch tut. Zurückblickend auf Jahrzehnte von Börse bin ich davon überzeugt, dass trotz Weltkriegen, Finanz- und Währungskrisen, Umstellungen des Geldsystems, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen , Abwechslung von Wachstum und Rezession, Inflationsängsten, hohen Kreditzinsen usw. die Weltwirtschaft auf längere Sicht steigen wird und wir uns sogar von Naturkatastrophen und Pandemien - mal schnell, mal langsam - wieder erholen werden. Aus diesem Grund werde ich der Börse, solange sie in der jetzigen Form mehr oder weniger besteht, immer treu bleiben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre