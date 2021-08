Hallo, meine Name ist Otmar Hauer, ich bin Unternehmer und leite seit 30 Jahren ein Unternehmen im Bereich Design und Verlag. Meine große Leidenschaft für die Börse habe ich - so wie viele andere - 1998 entdeckt, als jeder den Neuen Markt mit einer Gelddruckmaschine verwechselte. Mein erstes Brokerkonto hatte ich damals bei E*trade direkt in den USA, als bei uns noch Onlinebrokerkonten als exotisch galten. Seinerzeit kamen die Kontoauszüge noch aus „echtem Papier“ mit der Post direkt aus Amerika ins Haus geflattert :-). Die Aktien und ETFs meines Wikifolios „TECHNOMATRIX“ handle ich parallel in Echtgeld. Neben vielen Fach-Büchern hab ich die von Altmeister Kostolany alle gelesen. Ob ich daraus was gelernt habe? Eines sicher: An der Börse gibt‘s nur Schmerzensgeld – erst kommen die Schmerzen, dann das Geld (Zitat Kostolany)! Aber, wenn es gerade Gold regnet, stell den Eimer vor die Tür und nicht den Fingerhut (Zitat Buffet)! Otmar Hauer Your money first! Wichtige Information zu §34b WpHG bezüglich eventueller Interessenskonflikte! Der Trader/Autor dieser Information kann Aktien, die in seinen Wikifolios gehalten werden selbst besitzen und weißt darauf hin, daß er diese Positionen jederzeit aufstocken oder teilweise bzw. auch komplett verkaufen kann. Der Trader/Autor übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch Übernahme seiner Tradingstrategien oder auch einzelner Werte, entstehen. Die vom Trader/Autor geführten Wikifolios stellen keine Anlageberatung dar. Es besteht keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf sämtlicher Assets, die der Trader/Autor in seinen Wikifolios hält. Der Trader/Autor übernimmt keine Haftung für jegliche entstandene Verluste! mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität