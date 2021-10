Markus Zengerle

Ich bin seit 1998 an der Börse aktiv. Besitze langjährige Erfahrung im Bankwesen. Habe mich seit der Finanzkrise von den Banken distanziert und meine eigene Handelsphisophie entwickelt. Inzwischen arbeite ich nur noch frei und unabhängig. Zum Wohle meiner Kunden. Blicken Sie mit mir in eine finanziell erfolgreiche Zukunft. Egal ob Stabile Basis oder die Neue Welt der Kryptos, ich begleite Sie. Ich glaube an eine Revolution des Bankwesens in den nächsten 10 Jahren. Seien Sie ein Teil davon! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre