Götz-Bodo Druschke

Ich bin seit 1992 an Kapitalmärkten tätig, zuerst auf der Zinsseite mit Bonds, strukturierten Produkten und den dazugehörigen Derivaten. Seit 2001 bin ich im Asset Management Sales tätig (gewesen, bis Februar 2023). Hierbei habe ich ein breites Portfolio an Kapitalmarkt und Asset Management Produkten abgedeckt, u.a. Hedge Funds, Private Equity, Immobilienfonds und zuletzt zehn Jahre lang börsennotierte REITs. Seit 1995 bin ich privat in Aktien, unterbrochen von längeren Pausen, investiert. Seit 2016 aktiv im 1E Portfolio. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre