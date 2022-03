SMEIL AWAR D 2013: blicklog.com und Immofinanz zu besten Finanzblogs gewählt

Wien, (03. Juli 2013) Initiator Christian Drastil begibt sich mit wikifolio.com und Brokerjet auf die Suche nach dem „Finance Blog of the Year“ – Nominierungsphase bis 16. Juni. Mit dem SMEIL AWARD 2013 macht sich Finanz-Blogger Christian Drastil auf die Suche nach den besten Finanzblogs im deutschsprachigen Raum. Unterstützt wird er dabei vom Online-Broker Brokerjet und dem Social-Trading Pionier wikifolio.com. Bis zum 16. Juni können Finanzblogs für die Juryphase nominiert werden. Den Siegern, die Ende Juni feststehen werden, winken neben Preisgeld ein wertvoller Awareness- und Reichweiten-Push in der Finanzmarkt Onlineszene.

Die Teilnahme am SMEIL AWARD 2013 ist einfach. Neben einer E-Mail Adresse, einer maximal 400 Zeichen langen Beschreibung des Finanzblogs und der Webadresse muss lediglich ein Screenshot des Blogs in das Formular auf www.smeil-award.com hochgeladen werden – und schon ist der Blog für die Juryphase qualifiziert. Auch Corporate Blogs sind beim SMEIL AWARD 2013 willkommen, allerdings wird an sie kein Preisgeld ausgeschüttet.

Die Jury setzt sich aus drei Gruppen zusammen: neben 30 Experten aus dem Finanzumfeld werden auch die nominierten Blogger an der Abstimmung teilnehmen. Die dritte Gruppe im Entscheidungsprozess des SMEIL AWARDS 2013 sind die User, die via Abstimmungstool ihre Stimmen abgegeben können.

Neben Preisgeld (1000 Euro für den Sieger, 500 Euro für den zweiten Platz, 250 Euro für den dritten Platz) winken den Gewinnern des SMEIL AWARDs 2013 natürlich wertvolle Awareness und zusätzlicher Traffic auf das Blog. Die zum SMEIL zugelassenen Blogs sind automatisch auch zur Teilnahme einer Unterseite von finanzmarktmashup.at berechtigt.

„Der SMEIL 2013 ist eine großartige Initiative, da die Finanzblogger-Community im Schnittpunkt zweier für wikifolio.com sehr spannender Trends liegt: die Revolution des Journalismus durch Blogger und die Revolution der Finanz-Industrie durch Finance 2.0 Innovationen. In beiden Fällen ist Qualität ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der SMEIL AWARD 2013 honoriert nicht nur die besten Leistungen im Bereich des Finance Bloggings, sondern fördert unabhängige und hochqualitative Berichterstattung bei der Geldanlage. Je mehr gute Finanzblogs es gibt, desto mehr Transparenz herrscht – ein Ziel, dem sich wikifolio.com voll und ganz verschrieben hat. Deshalb freue ich mich, dass wir den SMEIL AWARD 2013 tatkräftig unterstützen können“, sagt Andreas Kern, CEO und Gründer von wikifolio.com.

wikifolio.com ist im August 2012 in Deutschland gestartet und seit April 2013 auch in Österreich aktiv. Bisher haben die User der Plattform über 5.000 wikifolios erstellt. Über 650 davon haben die von wikifolio.com geforderten Standards (positive redaktionelle Prüfung und ausreichendes Anleger-Interesse) erfüllt und sind, mit eigener ISIN versehen, über die Börse Stuttgart bei allen führenden Brokern und Banken in Deutschland handelbar. Das monatliche wikifolio-Handelsvolumen liegt mittlerweile bei mehr als 50 Millionen Euro, gesamt wurden bereits Trades in Höhe von mehr als 490 Millionen Euro ausgelöst.