wikifolio.com startet den „wikifolio ETF Cup" in Kooperation mit iShares und OnVista.de

Wien, (04. November 2013) Auf wikifolio.com ermitteln ab heute Trader die besten Investmentstrategien, die ausschließlich auf Exchange Traded Funds (ETFs) basieren. Partner des „wikifolio ETF Cups“ sind iShares und OnVista.de. Die ETFs von iShares, dem weltweit größten Anbieter von börsengehandelten Indexfonds, sind eine ideale Quelle, um die unterschiedlichsten Anlagestrategien umzusetzen. Mit OnVista.de konnte wikifolio.com das renommierte Online-Finanzportal als zweiten Partner für den ETF Cup gewinnen. Die Teilnahme am Cup ist kostenlos. Es winken attraktive Preise, darunter eine Ausbildung zum „Zertifizierten Börsenhändler“ oder ein MacBook Air. Die besten zehn Prozent der am Cup teilnehmenden wikifolios können außerdem investierbar werden. Dies bedeutet, dass ein wikifolio-Zertifikat mit eigener ISIN auf Basis des wikifolios aufgelegt und an der Börse Stuttgart gelistet wird.

„Ich sehe bei ETFs einige Parallelen zu wikifolio.com. Beide Anlageformen sind, im Vergleich zu traditionellen Finanzprodukten, einfach, transparent und günstig für die Investoren. Was liegt also näher, als im Rahmen eines Cups die Trader zu ermitteln, welche die besten Anlagestrategien, die ausschließlich aus ETFs bestehen, umsetzen können?“, sagt Andreas Kern, Geschäftsführer und Gründer von wikifolio.com. „Es freut mich sehr, dass wir iShares als Partner für unseren Cup gewonnen haben. In dem breiten Anlageuniversum von iShares sollte jeder ETF-Investor fündig werden.“

Sven Wüttemberger, Leiter Privatkundenvertrieb von iShares, ergänzt: „wikifolio.com ist aus unserer Sicht einer der innovativsten Social Trading-Anbieter. Wir sind überzeugt, dass der wikifolio ETF Cup zeigen wird, welch attraktive Investmentmöglichkeiten die Kombination von ETFs und Social Trading eröffnet.“

Für OnVista.de war die Teilnahme am ETF-Cup eine Selbstverständlichkeit. Christian Bothe, Director Sales bei OnVista.de, erklärt „Bislang werden ETFs noch immer sehr stark im institutionellen Bereich eingesetzt. Mit unserer Reichweite wollen wir dazu beitragen, dass sich Privatanleger durch den ETF-Cup noch intensiver mit ETFs auseinandersetzen und ihre Anlagestrategien umsetzen können. Zusammen mit der Einfachheit und Transparenz von wikifolio.com und der breiten Produktpalette von iShares sehen wir hier großes Potential, auch den Privatanleger nachhaltig dafür zu begeistern.

Der wikifolio ETF Cup

Die Spielregeln des wikifolio ETF Cups sind simpel. Jedes teilnehmende Cup-wikifolio „traded“ gegen alle anderen Teilnehmer. Basis der Anlagestrategien sind ausgewählte ETFs von iShares, wobei einzelne Positionen nicht mehr als 20 Prozent des Gesamtwertes der jeweiligen Strategien ausmachen dürfen. Der Cup endet am 21. März 2014. Die zehn wikifolios mit der besten Performance gewinnen auf jeden Fall. Die Preise für die ersten zehn Plätze sind eine Ausbildung zum „Zertifizierten Börsenhändler Kassamarkt“, ein MacBook Air, ein Tag bei iShares in München inklusive Anreise, Übernachtung & Abendessen, sowie sechs Realtime.Xetra Pakete von OnVista.de. Zusätzlich winken fünf spannende Monatspreise. Außerdem können die besten zehn Prozent aller teilnehmenden wikifolios investierbar werden und bieten ihren Erstellern im Anschluss an den wikifolio ETF Cup die Chance auf zusätzliche Rendite in Form der wikifolio.com Erfolgsprämie. Die Teilnahme am Cup ist kostenlos.