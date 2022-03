Top-10-Aktien auf wikifolio.com im September

Wien, (12. Oktober 2015) Seit April 2015 veröffentlicht wikifolio.com Monat für Monat die zehn meist gehandelten Aktien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf der Social-Trading-Plattform. Dafür werden sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge des vergangenen Monats in allen publizierten wikifolios ausgewertet.

Deutsche Top-10- im September - Volkswagen Vorzugsaktie führt, gefolgt von Stammaktie

Die VW-Vorzugsaktie schießt an die Spitze des wikifolio-Rankings, mit klarem Abstand vor der VW-Stammaktie. Die Zahl der Trades beim Spitzenwert hat sich mit rund 2.000 im Vergleich zum Vormonat nahezu verdreifacht.

Alle Informationen zu Deutsche Top-10-Aktien im September

Österreichische Top-10-Aktien im September - S&T AG im September meistgehandelte Aktie auf wikifolio.com

Im September trafen die Aktien von S&T AG, AT+S und der Immofinanz auf zahlreiche Anleger in Order-Laune. Sie sind die drei meistgehandelten österreichischen Börsenwerte auf wikifolio.com. 63% Kauforders waren es beim Erstplatzierten S&T AG, gar 78% beziehungsweise 77% bei AT+S (Platz 2) und Immofinanz (Platz 3). Während es fast so scheint, als ob die Top-Positionen fix vergeben wären (AT+S zum zweiten Mal in Serie Zweiter, S&T AG gar vier Monate in Folge Erster in diesem Ranking), macht sich auf den Plätzen drei bis zehn eine sehr hohe Fluktuation bemerkbar.

Alle Informationen zu Österreichische Top-10-Aktien im September

Schweizer Top-10-Aktien im September - Keine Veränderung auf den Spitzenplätzen

Im Ranking der meist gehandelten Schweizer Aktien auf wikifolio.com gab es im September keine Veränderungen auf den Spitzenplätzen. Dagegen ist die Zahl der Trades im Vergleich zum Vormonat um rund ein Drittel gesunken.

Alle Informationen zu Schweizer Top-10-Aktien im September