Wien, (12. Dezember 2015) Seit April 2015 veröffentlicht wikifolio.com Monat für Monat die zehn meist gehandelten Aktien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf der Social-Trading-Plattform. Dafür werden sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge des vergangenen Monats in allen publizierten wikifolios ausgewertet.

Deutsche Top-10-Aktien im Oktober - Volkswagen führt im vierten Quartal und im Jahresranking

Die VW Vorzugsaktie ist – mit der Aufdeckung des VW Abgasskandals im September 2015 – an die Spitze der meistgehandelten deutschen Aktien auf wikifolio.com geschossen. Auf dieser Position konnte sie sich bis zum Jahresende halten. Im Dezember überwogen allerdings erstmals die Verkaufsorders.

Alle Informationen zu Deutsche Top-10-Aktien im Dezember

Österreichische Top-10-Aktien im Juni - S&T AG dominiert Dezember, OMV gewinnt Jahreswertung

An der Spitze des Rankings der meistgehandelten österreichi-schen Aktien auf wikifolio.com hieß es im Dezember „more of the same“: S&T AG verteidigte die Spitzenposition, wobei die Verkaufsorders mit 55% dominierten.

Alle Informationen zu Österreichische Top-10-Aktien im Dezember

Schweizer Top-10-Aktien im Oktober - Nestlé bleibt an der Spitze, landet im Jahresranking aber weit abgeschlagen hinter BB Biotech

Bei den meistgehandelten Schweizer Aktien auf wikifolio.com kam es im Dezember im Vergleich zum Vormonat zu auffallend wenigen Verschiebungen. Auf den ersten fünf Plätzen blieb alles gleich: An der Spitze steht Nestlé, gefolgt von BB Biotech, Novartis, Syngenta und Roche. Einziger Neueinsteiger war EDAG Engineering auf Platz 6.

Alle Informationen zu Schweizer Top-10-Aktien im Dezember