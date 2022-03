Top-5-Aktien im Februar 2016

Wien, (03. März 2016) Seit April 2015 veröffentlicht wikifolio.com Monat für Monat die zehn meist gehandelten Aktien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf der Social-Trading-Plattform. Dafür werden sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge des vergangenen Monats in allen publizierten wikifolios ausgewertet.

Deutsche Top-5-Aktien im Februar - Wirecard verdrängt VW von der Spitze

Wirecard löst VW nach knapp einem halben Jahr an der Spitze des Rankings ab. Ähnlich wie bei der nun zweitplatzierten VW-Aktie wurde auch der Handel von Wirecard durch Veröffentlichung eines kritischen Berichtes beflügelt.

Österreichische Top-5-Aktien im Februar - S&T AG bleibt spitze

An der Spitze des Rankings der meistgehandelten österreichi-schen Aktien auf wikifolio.com hieß es im Dezember „more of the same“: S&T AG verteidigte die Spitzenposition, wobei die Verkaufsorders mit 55% dominierten.

Schweizer Top-5-Aktien im Februar - BB Biotech führt weiterhin das Ranking an

BB Biotech bleibt auch im Februar die beliebteste Schweizer Aktie auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com. Die Top-5-Aktien punkten auch in diesem Monat mit meist deutlichen Kaufüberhängen.

