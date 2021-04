Frafohs Globale Asset Selektion

Handelsidee

Das Portfolio soll von attraktive Investmentmöglichkeiten an den globalen Finanzmärkten profitieren. Dabei wird in Aktien, ETFs, Fonds, Währungen, Renten, Rohstoffe sowie in Cash investiert. Hebelprodukte, Futures, Optionen und Shortpositionen sind ausgeschlossen. Aktien werden im Portfolio klar bevorzugt. ETFs und Fonds werden beigemischt für Investitionen in: Megatrends, Länder, Regionen, Stile, Renten und Rohstoffe. Währungspositionen werden nicht gesondert aufgebaut sondern indirekt mittels Aktien, Fonds oder ETFs. Auf Aktien entfallen 20%-80% des Portfolios. Einzelaktien dürfen max. 5% und einzelne Fonds und ETFs max. 20% des Portfolios betragen.



Investitionsentscheidung werden holistisch getroffen, d.h. unter Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen Entwicklungen, Branchenanalysen, Trendthemen, Fundamentaldaten, technischen Indikatoren sowie Analystenerwartungen. Darüber hinaus wird auf eine gute Diversifikation im Portfolio geachtet.



Mit dem Portfolio wird ein ausgewogenes Risiko/Ertragsprofil angestrebt.