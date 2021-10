AnE Multi AF Global

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Trotz des Kursverlustes der letzten Monate und der Herabstufung von JPMorgan in Mitte Juli auf „underweight“ und zuletzt auf „sell“, halte ich an Nel ASA als Unternehmen und Aktie fest. Der Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt ist meiner Meinung nach äußerst interessant. Am 21/10 wird das Quartalsergebnis bekannt gegeben und es existiert große Uneinigkeit bei den Analysten, ob es positiv oder negativ abgeschlossen wird. Ich habe bewusst jetzt investiert, weil ich die Aktie als Perspektivaktie sehe. Mit der Fertigstellung der vollautomatischen Fabrik für Elektrolyseuren wurde ein wichtiger Milestone fertig. Das Ergebnis wird sich allerdings erst in den kommenden Monaten signifikant zeigen. So oder so, Nel ist in einem spannenden Markt unterwegs und hat viel Potenzial, starke Partner und Kunden und mit Everfuel eine zukunftsorientierte Tochter im Portfolio. Link zur Aktie: https://www.wikifolio.com/de/de/s/no0010081235?wikifolio=wf000aaf01