Aktienwerte-Mix

Ich möchte versuchen, mich in diesem Wikifolio auf verschiedene Aspekte zu fokussieren. So möchte ich Unternehmen drinnen haben, die meiner Meinung nach z.B.: - zu stark abgestraft wurden - eine Unterbewertung aufweisen - ein starkes und nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahre aufweisen - ein kontinuierliches und funktionierendes Geschäftsmodell haben oder aber auch: - ein starkes Zukunftspotenzial bieten Ich plane, in diesem Portfolio, Aktien und ETFs zu halten. Grundsätzlich versuche ich, die Positionen langfristig zu halten. Es kann aber sowohl bei der Haltedauer als auch bei den Kriterien für die Aktien auch Ausnahmen geben, wenn sich beispielsweise meiner Meinung nach interessante Chancen ergeben.