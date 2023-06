Aerospace Technology Growth beabsichtigt, von der Entwicklung in der kommerziellen Raumfahrt zu profitieren. Zielunternehmen sind Unternehmen mit disruptiven Technologien in der Luft- und Raumfahrtindustrie wie Satelliten- und Raketenhersteller sowie Anbieter von Weltraumtourismus und Kommunikationsdienstleistungen. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel auf Basis der Fundamentalanalyse erfolgen, wobei der Schwerpunkt des Portfolios auf Aktien mit hoher Kapitalisierung liegt. Es soll in Unternehmen mit hohen P/E ratios und hohen Wachstumsraten investiert werden. Dieser Ansatz zielt im Allgemeinen nicht auf kontinuierliche Dividendenausschüttungen ab, sondern auf ein möglichst starkes Wachstum mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Fokus im Selektionsprozess liegt dabei auf der langfristigen Strategie der Technologieunternehmen, sowie auf Finanzkennzahlen wie Umsatz- oder Gewinnwachstum, EBITDA-Marge und Bewertungsmethoden wie Discounted-Cashflow- und Multiple-Methoden, um den intrinsischen Wert des Unternehmens zu bestimmen. Das wikifolio soll ca. 20 Aktien enthalten und nach Möglichkeit zu 100% investiert sein.