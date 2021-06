Handelsidee

Das Musterdepot soll auf der Basis meiner langjährigen Erfahrungen geführt werden.



Im Musterdepot sollen keine Branchen oder Märkte bevorzugt werden. Vielmehr sollen Anlagechancen aus einem breiten, globalen Anlagespektrum genutzt werden.



Damit ein möglichst großes Potential der Finanzmärkte ausgeschöpft werden kann, sollen nur sehr wenige analagetechnische Beschränkungen gelten.



Es sollen Aktien sowie Anlagezertifikate & Hebelprodukte gehandelt werden.



Dabei sollen Aktien ausgewählt werden, die sich aktuell in einem aussichtsreichen Marktumfeld befinden.



Anlagezertifikate & Hebelprodukte sollen mit Basiswerten aus meines Erachtens sehr liquiden Märkten gehandelt werden, wie zum Beispiel Hauptwährungspaare und wichtige Börsenindizes.



Als Schwerpunkt für die Anlageentscheidung, soll das Nutzen kurzfristiger und mittelfristiger Handelschancen angestrebt werden. Ziel soll ein ausgewogenes Chancen/Risikoverhältnis sein.



Der Anlagehorizont ist überwiegend kurzfristig. Die durchschnittliche Dauer eines Investments soll in der Regel zwischen wenigen Minuten und wenigen Tagen liegen. Durch die kurze Haltedauer der einzelnen Positionen soll das Risiko größerer Verlustpositionen möglichst reduziert werden. Die Performance soll sich aus sehr vielen Einzeltrades zusammensetzen.



Bei den Anlageentscheidungen in diesem Musterdepot soll zum Teil auf die Technische sowie auf die Fundamentale Analyse zurückgegriffen werden. Wegen dem angestrebten kurzfristigen Anlagehorizont soll die Technische Analyse mehr Gewichtung besitzen.



Da sowohl Long als auch Short Positionen gehandelt werden sollen und das Musterdepot die meiste Zeit Cash-Bestand aufweisen soll, wird eine Performance angestrebt, die von den allgemeinen Marktentwicklungen und Trends unabhängig ist.