Berkshire Blueprint Fund

Die Eckpfeiler meiner Handelsidee basieren auf der Anlagestrategie von Warren Buffett, einem renommierten Investor. Buffetts Strategie umfasst mehrere Prinzipien, darunter: 1. Langfristige Perspektive: Ich plane, Wertpapiere mit einem langfristigen Horizont zu halten, anstatt mich von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen zu lassen. 2. Unternehmenswert: Ich beabsichtige, in Unternehmen zu investieren, deren intrinsischer Wert meiner Meinung nach höher ist als ihr aktueller Marktwert. 3. Fundamentale Analyse: Ich werde Unternehmen sorgfältig analysieren, ihre finanzielle Stabilität, Managementqualität, Wettbewerbsvorteile und langfristige Perspektiven bewerten, um solide Anlageentscheidungen zu treffen. 4. Margin of Safety: Ich plane, Wertpapiere zu kaufen, wenn sie unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, um ein Sicherheitspolster zu schaffen und das Risiko zu minimieren. Im Hinblick auf das Anlageuniversum des wikifolio plane ich, in eine breite Palette von Werten zu investieren, einschließlich Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und möglicherweise auch in Anleihen oder andere Anlageklassen, je nach meiner Analyse und Marktbedingungen. Für meine Entscheidungsfindung werde ich verschiedene Quellen nutzen, wie zum Beispiel Geschäftsberichte, Unternehmensnachrichten, Finanznachrichten, Branchenanalysen und Bewertungsmodelle. Die Nutzung qualitativ hochwertiger und verlässlicher Informationen ist entscheidend, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.