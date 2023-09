Global Carbon Opportunities

In Deutschland bleibt Strom teuer, und die Energiewende hat bisher begrenzte Erfolge trotz erheblicher Investitionen erzielt. Kohle, zweifelsohne eine umweltbelastende Energiequelle, bleibt jedoch wesentlich für die Stromerzeugung. Strom ist unerlässlich für Lebensqualität und moderne Wirtschaft. Die Investment-These basiert auf der Annahme, dass der Zugang zu Strom in ärmeren Regionen der Welt entscheidend bleibt. Leider wird dieser Zugang nicht immer aus nachhaltigen Energiequellen gesichert. Obwohl Kohle umstrittene Umweltauswirkungen hat, ist sie zuverlässig und in vielen Teilen der Welt für Grundbedürfnisse notwendig. Zusätzlich zu den genannten Faktoren unterstützt eine interessante Dynamik unsere These: Kohleaktien sind aufgrund steigender Bedeutung von ESG-Kriterien unterinvestiert und in vielen ESG-ETFs nicht vertreten. Diese Unterbewertung blieb Kohleaktien in den letzten Jahren relativ unbeachtet. Viele Kohleunternehmen erzielen beeindruckende Renditen und zahlen Dividenden von 10% bis 20%, was Investoren anspricht. Diese finanzielle Performance macht Kohleaktien zu einer attraktiven Gelegenheit. Trotz Umweltbedenken und nachhaltiger Investitionstrends sollte es ein begrenztes Abwärtsrisiko geben. Die anhaltende Nachfrage nach Strom, besonders in aufstrebenden Märkten, und Kohles wichtige Rolle in der Energieerzeugung unterstützen die langfristige Stabilität dieser Investition.