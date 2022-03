Wide-Moat Growth Strategy

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die sich in einem wachstumsstarken Marktumfeld befinden und zudem signifikante Wettbewerbsvorteile aufweisen. Diese Unternehmen generieren ein hohes Umsatzwachstum gepaart mit stark ausgeprägten Wettbewerbsvorteilen (Moats). Dadurch können Marktanteile sukzessive ausgeweitet und über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Diese Kombination ermöglicht langfristige, überdurchschnittliche Returns für Anleger.



Hinsichtlich der Wettbewerbsvorteile ist wichtig, dass diese in Form von Netzwerkeffekten, Economies of Scale, hohe Wechselkosten oder Markenbekanntheit vorliegen. Diese sind meines Erachtens ein essentieller Faktor für Unternehmen, die langfristig am Markt bestehen möchten.

Neben einer durchgeführten Fundamentalanalyse werden auch makroökonomische Faktoren im Entscheidungsprozess berücksichtigt.