Einkommen mit Discount

Dieses wikifolio soll ein zusätzliches Einkommen durch eine möglichst kontinuierliche Wertsteigerung, ähnlich einer Festgeldanlage, erwirtschaften. Damit auch Gelder, die z.B. für die Altersvorsorge angespart wurden, risikoarm investiert werden können, sollen Verluste auch in schwierigen Börsenphasen begrenzt oder möglichst vollständig vermieden werden. Auf die Chance hoher Kursgewinne wird zugunsten der Sicherheit verzichtet. Auf Sicht von 1 bis 2 Jahren ist ein stetiger Wertzuwachs in steigenden, stagnierenden und sogar fallenden Märkten wahrscheinlich aber natürlich nicht garantiert. Um dies zu erreichen, werden ausschließlich Discount-Zertifikate (DZ) mit einem hohen Risikopuffer gekauft. Die maximale Rendite ist zwar begrenzt, kann dafür aber auch in fallenden Märkten erzielt werden, sofern die Baisse nicht zu stark oder zu lang anhaltend verläuft. Kommt es dennoch einmal zu Verlusten, so sind diese gegenüber einem Direktinvestment in die Basiswerte stark reduziert. Es werden überwiegend DZ auf den Dax oder auf Aktien aus Dax und MDax gehandelt, aber auch andere Baiswerte sind möglich. Zur Performanceverbesserung werden DZ auf Basiswerte beigemischt, die hohe Renditen und trotzdem einen hohen Risikopuffer besitzen. Dabei wird auf charttechnische Signale wie das Ende eines vorangegangenen Abwärtstrends und überwiegend positive fundamentale Analysedaten geachtet. Grundsätzlich werden die DZ bis zum Laufzeitende gehalten, gelegentlich kann es aber sinnvoll sein, ausgewählte DZ vorzeitig zu verkaufen. Kaufentscheidungen werden von der Marktphase, die auf Basis der Charttechnik bestimmt wird, fundamentalen Analysen und der Volatilität (VDax) beeinflusst.