2024 Erfolg mit ETF

Mit ausgewählten ETF Vermögensaufbau für z.B. die Rente erzielen. Hierbei sind auch ETF ohne Nachhaltigkeitskriterien möglich. Auch Investitionen in Rohstoffe wie Uran sind erlaubt. Es wird ausschließlich in ETF investiert. Diese können thesaurierend oder ausschüttend sein. Sie können in EUR oder USD gehandelt werden. Insgesamt soll die Anlage eher konservativ sein mit Beimischung einiger etwas spekulativerer ETF.