Earth wind and FIRE

Handelsidee

Als Ingenieur für erneuerbare Energien liegt die Beschäftigung mit nachhaltigen Märkten nahe. Neben den klassischen erneuerbaren Energien beobachte ich in meinen Watchlists Werte aus den Bereichen:



Energieeffizienz

Energiespeicherung und Wasserstoff

Cannabis

Holz

E-Mobilität und Batterie

Projektfinanzierung

Biofuels

Oekologischge Nahrung

und weitere.



Mein Fokus liegt auf mittel- und langfristigen Investments. Ich vergleiche unterschiedliche Unternehmen aus einem Segment und entscheide dann anhand von spez. Kennzahlen und Chartanalyse welches die vielversprechendsten Werte sind. In der weiteren Beobachtung der Wertentwicklungen nehme ich dann Anpassungen vor.

Zum einen bin ich davon überzeugt, dass nachhaltig orientierte Unternehmen die „klassisch konservativ“ funktionierenden mit der Zeit wirtschaftlich outperfomen werden. Zum anderen ist mir grundsätzlich die Ethik der Geldanlage wichtig. Weil es wichtig ist, wem man sein Geld gibt und was man unterstützt. mehr anzeigen