Frisia_HIGH_II

Aktien mit einer kontinuierlichen positiven Dividendenentwicklung sollen im Fokus der Anlage stehen. IAusgewählte Wachstumswerte mit gutem Chartbild können als Beimischung in das Wikifolio aufgenommen werden. Das Anlageuniversum ist Europa plus ausgewählte internationale Aktien. Unternehmen, die Waffen herstellen oder damit handeln, sind ebenso ausgeschlossen wie Unternehmen, die hauptsächlich in fossile Brennstoffe investieren.