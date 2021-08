Lukson World

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in Aktien investiert werden ohne dabei einen Fokus auf spezifische Länder zu haben. Werte aus dem chinesischen Raum hingegen sollen in diesem wikifolio gemieden werden um regulatorische Risiken weitestgehend auszuklammern.



Bei der Entscheidungsfindung soll sowohl die technische Analyse (relative Stärke, gleitende Durchschnitte, etc.) als auch die fundamentale Analyse berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollten die ausgewählten Unternehmen einen positiven Cashflow ausweisen. Zudem soll bei der Auswahl auf eine gute Unternehmenskultur und auf gutes Management geachtet werden. In regelmäßigen Abständen sollen Unternehmen, die charttechnisch und/oder fundamentale Schwäche aufzeigen, aussortiert werden.



Hebelprodukte und ETFs sollen nicht gehandelt werden.



Es soll möglichst eine buy-and-hold Strategie angestrebt werden - somit wäre der Anlagehorizont mittel-bis langfristig.