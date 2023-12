Spread-Trading mit muffin

muf:fin (MoodyUserForecast:FINance) repräsentiert eine meines Erachtens hochentwickelte Anwendung, die auf einer computergestützten Analyse basiert und meiner Meinung nach einen gewissen Marktvorteil beim Spread-Trading erbringen soll. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass sämtliche Handelsentscheidungen letzten Endes manuell getroffen werden. Im Fokus steht das Spread-Trading mit einer typischen Haltedauer von mehreren Wochen. Das Portfolio soll dabei ausschließlich aus Paaren zweier miteinander positiv korrelierender Vermögenswerte bestehen. Um von möglichen Preisüberbewertungen zu profitieren, wird ein Short-ETF oder ein Put-Zertifikat für den in Bezug auf die jeweilige Ratio überbewerteten Vermögenswert in das Portfolio aufgenommen. Der jeweils andere Wert soll durch einen herkömmlichen Long-ETF oder ein Call-Zertifikat repräsentiert werden. Aufgrund der starken positiven Korrelation der entsprechenden "Asset-Paare" wird das Risiko meines Erachtens auf ein Minimum reduziert. Die Entscheidungsfindung in diesem Prozess basiert auf einer ganzheitlichen Analyse, die CoT-Daten (Commitment of Traders), Events, saisonale Muster, Trends, relative Stärke, Sentiment sowie anderweitige ökonomische Veröffentlichungen (z. B. BIP, Zinsentscheidungen, etc.) berücksichtigt.