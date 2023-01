Opportunistic Value Investing

Dieses wikifolio folgt dem klassischen Ansatz des Value Investing. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren (zukünftigen) Free Cash Flows bzw. Gewinnen unterbewertet sind. Dabei steht die fundamentale Analyse des Unternehmens im Vordergrund. Die technische Analyse des Aktienkurses wird nicht berücksichtigt. Das Anlageuniversum umfasst hauptsächlich amerikanische und europäische Werte, wobei andere Regionen nicht ausgeschlossen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur in eine geringe Anzahl verschiedener Aktien investiert. Die Titel werden so lange gehalten, bis eine gewisse Überbewertung erreicht ist oder sich eine bessere Anlagemöglichkeit ergibt. Die Unternehmensanteile sollen überwiegend langfristig gehalten werden, bei irrationalem Verhalten kann es jedoch zu Abweichungen kommen.