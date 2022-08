PERKS FOR TURTLES

In den 80er Jahren gab es die legendäre Händler Gruppe die sich die Turtle Trader nannten. Richard Dennis, auch bekannt als “The Prince of the Pit” führte als professioneller Händler ein Experiment durch. Er entwickelte einen Handelsansatz basierend auf dem Donchian Channels (Donchian Kanal). Die Donchian Channels können als Signalgeber hervorragend funktionieren, wenn dass Money-Management den Marktgegebenheiten entsprechend angepaßt werden. Mit diesem wikifolio möchte ich 40 deutsche Aktien und die dazugehörigen Optionsscheine, Zertifikate oder andere Anlageprodukte kaufen. Die durchschnittliche Haltedauer beträgt 1 Monat. Es werden immer zu den Aktien auch Optionsscheine im Verhältnis zu den Aktien gekauft. Es können auch Knock-out-Produkte sein oder Turbo Zertifikate. Mein Ziel ist es, möglichst einen maximalen Hebel von 5 zu handeln. Alle Optionsscheine oder andere Hebelprodukte werden "long only" gehalten. Wird meiner Meinung nach der Markt fallen, so werden keine Aktien gekauft, die Aktienquote verringert und die Cashquote erhöht. Meine Entscheidungsfindung beruht auf der technischen Analyse. Es wird rational gehandelt ohne äußere Einflüsse wie Nachrichten zu irgendwelchen geschehen. Dabei möchte ich folgende Regeln umsetzen: Der Donchian Channel sollte ein positives Kreuz-Signal über dem Mittelwert liefern. Der MACD wird als Trendfilter herangezogen. Im Optimalfall zeigt das Histogramm des MACD Indikator`s nach oben und befindet sich oberhalb der Nulllinie. Als zusätzlichen Filter beziehe ich die Volumen-Analyse mit ein. Der MFI Money Flow Index wird sich im optimalen Fall über 50 befinden. Diese Strategie beurteilt quasi den Trend über verschiedene Faktoren: Es werden Breakout-Signale also Ausbruch-Signale analysiert. Zudem wird eine Trendanalyse mittels dem MACD Indikator berücksichtigt. Zur Bestätigung beider Indikatoren wird noch die Volumenanalyse mittels den MFI Money Flow Index berücksichtigt.