Swing_die_Maerkte

Das Depot soll sich insbesondere an der technischen Analyse orientierten. Hierbei wird sich insbesonderen an Swing Trading orientiert mit einer Haltedauer von wenigen Tagen bis Wochen. Kurzfristige Trends (Trendlinien, Candle Stick Patterns) sollen erkannt werden und getradet werden, um in jeder Marktlage Renditemöglichkeiten zu realisieren. Die Ausführung soll größtenteils mit Hilfe von Derivaten (insbesondere KO-Scheine) erfolgen. Der Hebel orientiert sich hierbei insbesondere anhand der Volatilität der zugrunde liegenden Werte. Volatile Werte mit geringerer Marktkapitalisierung können auch durch ein Direkt-Invest in die Aktien realisiert werden. Die aktuelle Börsenlage soll hierbei immer mit in die Betrachtung eingezogen werden, um übergeordnete Trends in die Entscheidungen einfließen zu lassen.