US Long Term Quality

Handelsidee

Das wikifolio soll nach einer rein statistischen Anlagestrategie investieren mit dem Ziel, konstant seinen Vergleichsindex zu schlagen. Als Basis dienen alle aktuellen S&P 500 Aktien, die schon mindestens 20 Jahre an der Börse gelistet sind. Für diese Aktien wird ein Scoring erstellt, basierend darauf, wie häufig sie in den letzten 20 Jahren den S&P 500 geschlagen haben. Dabei wird eine Outperformance in den letzten 10 Jahren doppelt gewichtet. Die nach diesem Scoring besten 20 Aktien sollen für das wikifolio ausgewählt werden.



Dahinter steckt die Idee, dass eine konstante Outperformance über einen langen Zeitraum von 20 Jahren ein Qualitätsmerkmal darstellt und diese Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin eine Outperformance erzielen werden.



Initial soll jedes Unternehmen mit 5% gewichtet werden und ein mal im Jahr die Allokation angepasst werden. Eine unterjährige Anpassung soll nur stattfinden, wenn eines der Unternehmen eine Portfoliogewichtung von 10% überschreitet. mehr anzeigen