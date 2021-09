Value-Titles

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

HIBBETT SPORTS INC. DL-01

Die Q2 Earnings bei Hibbett Sports führten am vergangenen Freitag zu einem Abverkauf, der in einem über 10%igen Drawback resultierte. Meines Erachtens nach war dies eine Überreaktion des Marktes und eine optimale Möglichkeit für einen Nachkauf. Die Total Revenues im Q2 trafen die Erwartungen nicht und sanken bezüglich des Vorjahres. Hierbei werden jedoch zwei Zahlen in vollkommen verschiedenen Situationen verglichen. Verschiedene Einflüsse wie die langsame Wiedereröffnung der Konsumentenstores im Q2 2020 und das "Stimulus Money" führten zu einem deutlichen Aufschwung der Zahlen im Vorjahres Q2. Hinsichtlich dessen ist ein knapp über 5%iger Abschwung der Total Revenues im Vorjahresvergleich eine außerordentlich gute Leistung. Im Vergleich zum Q2 2019 wuchsen die Revenues nämlich um über 66%. Des Weiteren gilt es die deutliche Steigerung der EBIT-Marge zu bemerken und der signifikante Anstieg der EPS. Hibbett Sports bestätigte diesen positiven Ausblick für das restliche Jahr in ihrem Quarterly Report. Kritisch zu beobachten ist die Entwicklung der Delta-Variante in den USA und die anhaltenden Supply-Schwierigkeitem im asiatischen Raum. Der Fair-Value von HIBB bleibt, meines Erachtens nach, weiterhin jenseits der 100 USD.