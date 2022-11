VB US Select Dividend

Dieses Wikifolio konzentriert sich auf fundamental stabile US-Unternehmen, die seit mindestens 10 Jahren zuverlässige Dividenden zahlen. Der Fokus liegt dabei auf Mid- und Large-Caps, die eine hohe Eigenkapitalrendite und hohe Margen aufweisen. Ein positives Umsatz-, Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstum über die letzten 10 Jahre sind weitere wichtige Kriterien, die in der Analyse berücksichtigt werden. Unternehmen mit einem hohen Verschuldungsgrad und unzureichender Schuldendeckung werden weitestgehend vermieden. Das Wikifolio besteht ausschließlich aus Aktien. Absicherungen durch Derivate werden nicht durchgeführt. Die Strategie ist langfristiger Natur und verfolgt einen Buy-and-Hold-Ansatz. Eine Aktie wird verkauft, wenn die Dividende gekürzt oder ausgesetzt wird. Auch kann es vorkommen, dass ein Unternehmen durch ein Unternehmen mit einer höheren Dividendenrendite ersetzt wird, sofern es die fundamentalen Kriterien erfüllt. Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: Der mittlere Verschuldungsgrad der letzten 10 Jahre sollte unter 40% liegen. Der mittlere Zinsdeckungsgrad der letzten 10 Jahre sollte mindestens 3 betragen. Die mittlere Entschuldungsdauer der letzten 10 Jahre sollte unter 4 liegen. Die mittlere Cashflow-Marge der letzten 10 Jahre sollte über 15% liegen. Die mittlere operative Marge der letzten 10 Jahre sollte über 15% liegen. Die mittlere Nettomarge der letzten 10 Jahre sollte über 10% liegen. Die mittlere Eigenkapitalrendite der letzten 10 Jahre sollte über 17% liegen. Der Umsatz sollte über die letzten 10 Jahre zugelegt haben. Der Gewinn pro Aktie sollte über die letzten 10 Jahre zugelegt haben. Der Free-Cashflow sollte über die letzten 10 Jahre zugelegt haben. Die Dividende sollte in den letzten 10 Jahren weder gekürzt noch ausgesetzt worden sein. Die mittlere Payout-Ratio der letzten 10 Jahre sollte zwischen 25 und 75% liegen. Die Dividende pro Aktie sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 5% zugelegt haben.